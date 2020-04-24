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С Путиным на "ты"? Зеленского поймали на интересной оговорке (видео)
22 апреля Офис президента обнародовал фильм «Рік президента Зеленскього». Глава государства почти час рассказывал (собеседника на экране почему--то нет) о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться за этот период, о вызовах и рисках, встречах с сильными мира сего, своем видении решения многочисленных задач, в том числе установления мира на Донбассе, а также о том, как за год изменилась Украина и как — он сам.
Когда Зеленский рассказывал о том, как договаривался с Путиным об обмене пленными, который прошел 7 сентября 2019 года, прозвучала фраза: «Мы начали диалог с президентом России о возвращении наших моряков. Я предложил: «Давай сразу обменяем людей…» На видео этот момент можно услышать в 43.13.
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Судя по всему, это обычная оговорка. Ведь, как известно, в дипломатии обращение на «ты» недопустимо априори. Тем более, в общении лидеров государств. Тем не менее, как говорится, из песни слов не выкинешь. Пленка четко зафиксировала, что произнесено было именно «давай».
Кремлевские пропагандисты эту «дерзость» пока никак не комментируют.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Зеленский пригрозил менять состав Кабмина до тех пор, пока он «не станет идеальным».
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