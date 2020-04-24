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Украина

Ускоряя результат, попадает в ловушки: Ермаку указали на ошибки в переговорах с Кремлем

12:50 24 апреля 2020 14
Андрей Ермак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В России, где ранее заявили о желании направить «гумконвой» Киево-Печерской Лавре для борьбы с коронавирусом, рассчитывают на приглашение от руководства Украины помочь в борьбе с пандемией.

Как передают «Крым.Реалии», об этом, в частности, заявил известный политолог Валерий Соловей. «Россия готова направить своих вирусологов, врачей, конечно, в сопровождении военных для охраны. И консультации по Донбассу в непубличной форме, насколько я знаю, все-таки продолжаются. Ермак считается человеком, с которым можно иметь дело», — отметил он.

В свою очередь директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отмечает, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не хочет учитывать возможные последствия уступок со стороны официального Киева.

«Все действия украинской власти направлены, в первую очередь, на получение одобрения части избирателей Зеленского. Сам господин Ермак, пытающийся ускорить получение результата, как он это видит, и игнорирует поэтапность, игнорирует определенные ловушки, риски, не хочет учитывать возможные последствия тех или иных уступок со стороны Украины», — говорит эксперт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич предупреждал, что создание Консультативного Совета в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, на что дал согласие Андрей Ермак, фактически выведет Кремль «за скобки» минских договоренностей.

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