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Украина

Путин разрешил украинцам получить российский паспорт, не отказываясь от украинского

14:44 24 апреля 2020 342
Путин
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Президент России Владимир Путин в очередной раз упростил получение паспортов РФ иностранцами, в том числе и гражданами Украины, разрешив им не отказываться от своего действующего гражданства.

Как передает «Медуза», помимо этого граждане Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины могут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России в течение пяти лет.

Те же, кто состоит в браке с гражданами РФ или постоянно проживает на территории России, смогут получить паспорт по упрощенной процедуре. Вместе с тем украинцев, живущих на временно оккупированных территориях Донбасса, которые подают заявки на оформление российского гражданства, освобождают от уплаты госпошлины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как Путин упростил процедуру получения паспортов РФ не только для жителей оккупированного Донбасса, но и всех украинцев из Донецкой и Луганской областей, в Офисе президента Украины поручили МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран».

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