Меган Маркл выбрала себе в наставницы Анджелину Джоли (фото)

Шоу-бизнес

Меган Маркл, которая переехала вместе с мужем принцем Гарри и сыном Арчи в свой родной город Лос-Анджелес, намерена возродить свою актерскую карьеру. Для этой цели, как пишет издание The Mirror, 38-летняя герцогиня Сассекская выбрала себе в наставницы кинозвезду Анджелину Джоли. Она всеми силами старается сблизиться с 44-летней обладательницей премии «Оскар», полагая, что дружба с ней поможет ей перейти от озвучки документальных фильмов (ранее Меган выступила в роли рассказчицы в картине о слонах) к главным ролям в блокбастерах. До замужества с Гарри Меган была известна только по роли в телесериале «Форс-мажоры» и не входило в число актрис «первого эшелона».

По словам источника издания New Idea, не секрет, что Меган много лет мечтала стать похожей на Анджелину, восхищаясь ею так же, как и принцессой Дианой. Она уважает ее за достижения на «личном и профессиональном уровнях». Меган восторгается благотворительной деятельностью Джоли, которую та совмещает с блестящей карьерой и воспитанием шестерых детей.

Анджелина Джоли

Если верить западным СМИ, интерес Меган к Анджелине не останется без взаимности. Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон вступили в соперничество из-за Меган Маркл. Обе актрисы хотят с ней подружиться.

Джоли, которая сейчас находится на карантине вместе с детьми, считает, что Меган подойдет ей в качестве подруги, на которую можно положиться. По информации СМИ женщины уже встречались несколько раз. И почувствовали возникшую между ними «интеллектуальную связь».

Между тем Меган и Гарри предстоят трудные времена. Герцогу и герцогине приходится теперь самим оплачивать собственную охрану. А доходов, на которые они рассчитывали, нет — по причине пандемии коронавируса и всеобщего карантина. Привыкшая жить на широкую ногу пара столкнулась с тем, что может остаться без средств к существованию в ближайшем будущем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри объявили хитроумное новое название своего фонда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter