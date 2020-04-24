Культура и искусство

Накануне годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС украинская художница ZINAІDA представила документальный проект, цель которого — привлечь внимание к исчезающей культуре Чернобыльского Полесья. Об этом сообщается на официальном сайте художницы.





Основой проекта «Укоренившиеся» стали редкие кадры с повседневной жизни пожилых местных жителей Чернобыльской зоны, которые сняла экспедиция, организованная художницей совместно с волонтерами и сотрудниками Государственного научного центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф.

«К сожалению, вызовы природы, мародеры и сложные условия быта есть и будут частью жизни в этой местности. В отличие от жителей Чернобыльского Полесья, мы, ради комфорта, живем в другой зоне — зоне временно созданных иллюзий. Такова человеческая природа. Когда спрашиваешь людей, хотят ли они поехать в Чернобыль, большинство отвечает, нет. Мы знаем, что недалеко от нас есть зоны отчуждения и огнестрельного риска, это все территории страданий, безысходности и смерти. Но раз оказавшись там и пообщавшись с местными жителями, уже никогда не сможешь забыть то глубокое чувство их какой-то обособленности и грусти в глазах. Такое навсегда западает в память», — отметила ZINAІDA.



Весомой частью проекта «Укоренившиеся» стали работы фотографов, которые во время экспедиции задокументировали разные уголки зоны отчуждения. К сожалению, большинство из изображенных зданий после апрельских пожаров навсегда изменили свой облик.

«Я советую людям, которым невдомек, что все беды, войны и страдания являются следствием наших нечистых желаний и поиска материального удовлетворения, поехать в Чернобыльскую зону отчуждения и посетить коренных жителей и самоселов, которые живут в тех необычных и тяжелых условиях», — подытожила художница.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter