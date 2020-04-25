Ужасы времен карантина: британцы начали сами вырывать себе больные зубы

Мир

В Великобритании, где власти ввели строгий карантин для снижения темпов заражения коронавирусом, обыватели часто лишены возможности получать медицинскую помощь в том случае, если это не связано с риском для их жизни.

А так как зубная боль не входит в список опасных для жизни случае, то проблемы с зубами британцы вынуждены решать своими силами.

Так поступила и 41-летняя Хелен Шайрс, страдающая зубной болью. Услышав, что попасть к стоматологу она сможет лишь после окончания карантина (то есть ждать придется до 12 недель), жительница Западного Йоркшира сама выдернула себе больной зуб.

Перед этим, как сообщает The Daily Star, женщина выпила «четыре кружки пива» для храбрости. Результат она показала в соцсетях.

«При обращении в службу 111 ей сообщили, что ничем не могут помочь, если это не угрожает жизни. Визит к стоматологу, на который Хелен записалась заранее, был отменен из-за карантина», — отмечает издание.

Сначала женщина расшатала ноющий зуб кухонным ножом. Почувствовав языком, что корень обнажился, она обвязала зуб нитью и дернула. Боль, по ее утверждению, мгновенно ушла.

Однако обнародованное фото насторожило специалистов. Так, д-р Люк Торли из Британской ассоциации частной стоматологии (BAPD) отмечает, что корни больного зуба остались на месте. А это значит, что миссис Шайрс может столкнуться с серьезной инфекцией.

Торли добавил, что в условиях пандемии его коллеги видят все больше и больше пугающих примеров «самодельной стоматологии».

«Появилось много сообщений о том, что пациенты прибегают к алкоголю для уменьшения боли или используют ножи и зубную нить для удаления собственных зубов. Это неприемлемая ситуация в стране начала XXI века. Несмотря на все усилия коллег, работающих в центрах неотложной помощи, наихудшие опасения стоматологической отрасли, к сожалению, оправдались», — говорит он.

Британская национальная служба здравоохранения открыла центры неотложной медицинской помощи по всей стране. Однако стоматологов в ней слишком мало, и им не хватает средств индивидуальной защиты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Великобритании по состоянию на вечер пятницы, 24 апреля, инфицировано 143 тысячи 464 человека (плюс 5 386 за сутки). Скончались 19 тысяч 506 больных (плюс 768 за сутки). Данных по выздоровевшим нет. Активными остаются 123 тысячи 614 случаев. Проведено 612 тысяч 32 теста.

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