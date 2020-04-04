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Может повреждать мозг: ученые раскрыли новый факт о коронавирусе
Коронавирусная инфекция COVID-19 может приводить к повреждению мозга из-за опасных воспалительных процессов, провоцирующих кровотечения и смерть клеток. К такому выводу пришли ученые.
Так, сообщается о 74-летнем мужчине и 58-летней женщине, которые заболели коронавирусом и перенесли неврологические расстройства. Сканы мозга женщины продемонстрировали уменьшение плотности мозгового вещества и кровотечения. При этом в больницу ее доставили в летаргическом состоянии, со спутанностью сознания и дезориентацией, пишет The New York Times.
Врачи обнаружили смерть клеток и кровотечения мозга в отделах, которые отвечают за ощущения, память, сознание и передачу сенсорной информации. Эти повреждения произошли в результате отека мозга — энцефалита, который также наблюдается у некоторых тяжелобольных гриппом и ветрянкой.
Об аналогичных случаях сообщали в Италии и Китае, где их можно было фиксировать благодаря огромному количеству больных COVID-19 в больницах.
Пока среди миллиона пациентов с коронавирусом лишь очень небольшое количество имеет неврологические осложнения. Но сколько их на самом деле неизвестно, потому что сканирование мозга всем пациентам не проводится, и в стандартный протокол они не включены.
Поэтому могут возникнуть долгосрочные последствия для здоровья даже у тех людей, которые выздоровели. Сейчас считается, что одним из основных и наиболее опасных осложнений коронавирусной инфекции являются проблемы с легкими.
Как писали «ФАКТЫ», ранее ученые дали рекомендации, как правильно делать в доме уборку и дезинфекцию, чтобы не заразиться коронавирусной болезнью.
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