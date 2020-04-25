Никотин может блокировать развитие коронавируса: во Франции проверяют необычную теорию

Мир

В поисках действенного средства для борьбы с коронавирусом медики вынуждены принимать во внимание все существующие в мире теории, в том числе и самые невероятные.

Так, согласно одной из таких теорий, никотин может защитить людей от заражения COVID-19, пишет rfi.

Право на существования теория получила после того, как исследователи выяснили, что из 11 тысяч пациентов, госпитализированных в парижские государственные больницы из-за COVID-19 в начале апреля, только 8,5% были курильщиками, хотя среди населения доля курильщиков составляет 25,4%.

Затем они присмотрелись к 482 пациентам в больнице Пити-Сальпетриер в Париже, которые дали положительный результат на COVID-19 и обнаружили похожий феномен: 343 пациента, госпитализированных с серьезными осложнениями, имели уровень курения на уровне 4,4%. Кроме того, 5,3% из 139 пациентов, отправленных домой с менее серьезными симптомами, также были курильщиками. То есть, в обоих случаях среди заболевших было мало тех, кто активно курит.

В ходе дальнейших исследований и установления возраста и пола пациентов исследователи решились сделать вывод о том, что какое-то количество курильщиков, очевидно, имеют защиту от коронавируса.

«Активные курильщики защищены от инфекции SARS-Cov-2″, — говорится в пресс-релизе ученых. — Причины такой защиты не установлены, но одной из них может быть наличие никотина».

После этого как раз и появилась теория, которая утверждает, что никотин якобы может прилипать к клеточным рецепторам, поэтому блокирует проникновение вируса в клетки и его распространение в организме. Ее автор — известный нейробиолог Жан-Пьер Чангекс из «Французского института Пастера», соавтор исследования.

В настоящее время ученые ожидают одобрения со стороны органов здравоохранения Франции для проведения дальнейших клинических испытаний никотина.

Отметим, что полученные ими результаты соответствовали результатам исследования COVID-19 в Китае, которые были опубликованы в конце марта в Медицинском журнале Новой Англии: его авторы утверждают, что лишь 12,6 процента из 1099 исследованных людей с положительным результатом на коронавирус были курильщиками, в то время как уровень курения в Китае составляет около 28 процентов.

В то же время исследователи предупреждают, что некурящим людям ни в коем случае не нужно срочно бросаться курить, так как у тех, кто курит и заболевает COVID-19, болезнь протекает в намного более серьезной форме.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США ученые выявили новое осложнение COVID-19, которое убивает пациентов — загадочные тромбы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter