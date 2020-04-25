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Происшествия

Военные воровали и продавали авиадетали вертолетов: детали происшествия на Львовщине (фото)

13:10 25 апреля 2020 71
военные воровали детали вертолетов
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Оперативники военной контрразведки СБУ и следователи ГБР задержали несколько военнослужащих двух воинских частей, дислоцирующихся во Львовской области, которые систематически похищали военное имущество. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе бывший военный продавал уголовникам оружие из зоны ООС (фото)

— По предварительной информации, военнослужащие, ответственные за учет и хранение вертолетов Ми-8 и Ми-24, находящихся на балансе ВСУ, совместно с гражданскими лицами наладили механизм фиктивного списания, а так же продажу коммерческим структурам дорогих авиационных деталей и другого военного имущества, — сообщает Львовское территориальное управление Государственного бюро расследований.

Таким образом, злоумышленники похитили военного имущества на сумму почти миллион гривен. В настоящий момент следователи проводят обыски на складах воинских частей, в служебных кабинетах и в квартирах подозреваемых. Изъяты наличные деньги и похищенные запчасти авиационной техники.

Следствие ведет военная прокуратура Львовского гарнизона, военным грозит до 12 лет лишения свободы.

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Ранее Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, продававшей секретную информацию россиянам.

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