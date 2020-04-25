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Военные воровали и продавали авиадетали вертолетов: детали происшествия на Львовщине (фото)
Оперативники военной контрразведки СБУ и следователи ГБР задержали несколько военнослужащих двух воинских частей, дислоцирующихся во Львовской области, которые систематически похищали военное имущество. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе бывший военный продавал уголовникам оружие из зоны ООС (фото)
— По предварительной информации, военнослужащие, ответственные за учет и хранение вертолетов Ми-8 и Ми-24, находящихся на балансе ВСУ, совместно с гражданскими лицами наладили механизм фиктивного списания, а так же продажу коммерческим структурам дорогих авиационных деталей и другого военного имущества, — сообщает Львовское территориальное управление Государственного бюро расследований.
Таким образом, злоумышленники похитили военного имущества на сумму почти миллион гривен. В настоящий момент следователи проводят обыски на складах воинских частей, в служебных кабинетах и в квартирах подозреваемых. Изъяты наличные деньги и похищенные запчасти авиационной техники.
Следствие ведет военная прокуратура Львовского гарнизона, военным грозит до 12 лет лишения свободы.
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Ранее Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, продававшей секретную информацию россиянам.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..