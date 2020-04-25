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Названо слабое место Зеленского — решить проблему нужно до осени
Кадровая политика президента Владимира Зеленского — его слабое место. При существующих методах подбора команды президент вскоре получит масштабный политический кризис. Причем, если такое случится, Зеленскому не помогут ни роспуск Рады, ни замена правительства. Такой прогноз в интервью «ФАКТАМ» озвучил политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.
Политический обозреватель видит несколько причин, почему Зеленский не спешит избавляться от дискредитированных соратников. «Если эти люди остались на своих местах, то есть какие-то резоны. Либо это короткая скамья запасных… На волне кризиса идти во власть многие разумные люди будут просто опасаться. Второе: возможно, речь в доверии. Третье — если Зеленский имеет какие-то документы, которые показывают, что обвинения не имеют под собой почвы», — предполагает Тышкевич.
Какой бы ни была реальная причина, аналитик советует менять кадровую политику, причем в самое ближайшее время.
«Это та домашняя работа, которую он (Зеленский) должен сделать максимум до осени — уже весной следующего года он получит колоссальный политический кризис, который не удастся потушить отставкой правительства либо перевыборами Верховной Рады, потому что удар будет непосредственно по президенту», — подытожил политический аналитик.
Напомним, 20 мая исполнится год с тех пор как Зеленский занял президентский пост. Известные политологи подвели итоги первой годовщины шестого президента. Об этом в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» «Потеря власти, дробление „Слуги народа“ и конфликт с олигархами: что ждет президента Зеленского».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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