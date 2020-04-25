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Стремительное распространение коронавируса в Украине: в сети появилось наглядное видео
В сети показали видео, наглядно демонстрирующее скорость распространения коронавируса COVID-19 в Украине, который по состоянию на 25 апреля поразил уже 8125 наших сограждан.
Начиналось же все 3 марта, когда в Черновцах впервые поставили диагноз COVID-19 (на данный момент уже пациент успешно выздоровел).
Инфографика Telegram-ресурса Коронавирус в цифрах наглядно показывает, почему важно соблюдать карантинные ограничения — ведь наибольшие скачки заболеваемости произошли как раз после Вербного воскресенья и Пасхи, когда сотни украинцев отравились в храмы вопреки предупреждениям медиков.
Кстати, в ВОЗ подчеркивают недоказанность появления устойчивого иммунитета к заболеванию у тех, кто уже перенес его.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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