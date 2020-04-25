Стремительное распространение коронавируса в Украине: в сети появилось наглядное видео

Украина

В сети показали видео, наглядно демонстрирующее скорость распространения коронавируса COVID-19 в Украине, который по состоянию на 25 апреля поразил уже 8125 наших сограждан.

Начиналось же все 3 марта, когда в Черновцах впервые поставили диагноз COVID-19 (на данный момент уже пациент успешно выздоровел).



Инфографика Telegram-ресурса Коронавирус в цифрах наглядно показывает, почему важно соблюдать карантинные ограничения — ведь наибольшие скачки заболеваемости произошли как раз после Вербного воскресенья и Пасхи, когда сотни украинцев отравились в храмы вопреки предупреждениям медиков.

Кстати, в ВОЗ подчеркивают недоказанность появления устойчивого иммунитета к заболеванию у тех, кто уже перенес его.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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