Китайские СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына

Мир

В субботу, 25 апреля, вице-директор гонконгского спутникового телеканала HKSTV разместила в соцсети Weibo сообщение о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын умер. Ее пост тут же моментально разлетелся по другим сетям и был подхвачен азиатскими СМИ. При этом HKSTV ссылается на «очень надежный источник».

Естественно, из Пхеньяна нет ни подтверждений, ни опровержений данной информации. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Ким Чен Ын по слухам находится в критическом состоянии.

А вот японские издания сообщают, что Ким Чен Ын находится «в состоянии овоща». И произошло это после неудачной операции на сердце. При этом все ссылаются на надежные источники в руководстве КНДР. Сообщается, что Ким Чен Ыну делали стентирование. Кардиохирург, выполнявший операцию, так нервничал, что у него дрожали руки. И это привело к печальным последствиям.

Все эти сообщения проанализировала и обобщила американская газета New York Post. В качестве еще одного косвенного доказательства правдивости информации говорит тот факт, что государственное телевидение КНДР прервало все программы и показывает уже некоторое время нарезку хроники с Ким Чен Ыном под музыку Чайковского из «Лебединого озера» — в лучших советских традициях.

Ранее появлялась информация о том, что в Пхеньян спешно прибыла бригада китайских врачей.

Ким Чен Ыну 8 января исполнилось 36 лет. Он руководит страной с декабря 2011 года.

Западные и азиатские эксперты уже делают прогнозы, кто возглавит Северную Корею в случае смерти Ким Чен Ына.

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