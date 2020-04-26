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Украина

"Потерпите еще немного": Кличко озвучил последние данные по заболеваемости коронавирусом в Киеве

12:46 26 апреля 2020 606
Коронавирус
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Число киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 29 человек. 10 из них — медики. Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, один человек умер за минувшие сутки от коронавирусной болезни.

«Всего в столице уже 1188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет; 9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет; 2 девочки — 4 и 12 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 10 и 17 лет. 7 пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков», — написал мэр столицы.

По словам Кличко, очень важными с точки зрения сдерживания эпидемии будут следующие две недели.

«Чтобы у нас резко не увеличилось количество больных, я призываю всех соблюдать правила! Потерпите еще немного», — призвал мэр.

Как писали «ФАКТЫ», за минувшие сутки, 25 апреля, диагноз COVID-19 в Украине был поставлен 429 пациентам, из которых 101 медик.

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