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Украина

В Киеве расцвела самая длинная в мире аллея сакур (фото)

13:48 26 апреля 2020 107
Сакура
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур. Она расположена в парке Киото на Лесном массиве и имеет длину 988 метров. Аллея была занесена в Книгу рекордов Гиннеса в 2012 году, как самая длинная аллея сакур в мире.

Аллея была высажена в сентябре 2011 года членами японской делегации. Она насчитывает более 360 деревьев.

Как писали «ФАКТЫ», эти сакуры удивили киевлян прошлой осенью, когда неожиданно покрылись густым цветом в середине ноября. Этому способствовала аномально теплая для этого времени года температура.

В последние годы сакуры или японские вишни высаживают во многих городах Украины. Помимо аллеи сакур в Киеве большую популярность в Украине имеют также аллеи сакур в Закараптье.

Фото: Facebook-страница депутата Киевсовета Михаила Будилова

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