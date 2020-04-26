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В Киеве расцвела самая длинная в мире аллея сакур (фото)
В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур. Она расположена в парке Киото на Лесном массиве и имеет длину 988 метров. Аллея была занесена в Книгу рекордов Гиннеса в 2012 году, как самая длинная аллея сакур в мире.
Аллея была высажена в сентябре 2011 года членами японской делегации. Она насчитывает более 360 деревьев.
Как писали «ФАКТЫ», эти сакуры удивили киевлян прошлой осенью, когда неожиданно покрылись густым цветом в середине ноября. Этому способствовала аномально теплая для этого времени года температура.
В последние годы сакуры или японские вишни высаживают во многих городах Украины. Помимо аллеи сакур в Киеве большую популярность в Украине имеют также аллеи сакур в Закараптье.
Фото: Facebook-страница депутата Киевсовета Михаила Будилова
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