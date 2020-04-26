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Происшествия

ЧП с военным грузовиком под Львовом: в огне погиб ветеран АТО

14:52 26 апреля 2020 350
ЧП с военным грузовиком под Львовом
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Как сообщали «Факты», в воскресенье, 26 апреля, в городе Судова Вишня на грузовой платформе железнодорожного вокзала загорелся грузовой автомобиль «ЗИЛ 131», принадлежащий Министерству обороны Украины.

Позднее стало известно, что в огне погиб старший солдат Юрий Горбик, неоднократно бывавший в зоне боевых действий на Донбассе. Его сослуживец, получивший 60 процентов ожогов кожи, госпитализирован.

Юрий Горбик прослужил в 53-й отдельной механизированной бригаде три года, не одну ротацию находился в районе боевых действий на Донбассе

— Сегодня вследствие короткого замыкания загорелся автомобиль, в котором находилось двое военнослужащих. К сожалению, старший солдат Юрий Горбик погиб. Другой военнослужащий получил ожоги всего тела — за его жизнь борются врачи, — сообщили в 53-й отдельной механизированной бригаде.

Юрий Горбик прослужил в этой части три года, не одну ротацию находился в зоне ООС.

«Он был настоящим специалистом, ответственным военнослужащим и товарищем с большой буквы. Выражаем искренние сочувствия и разделяем боль утраты с близкими и родными», — говорится в сообщении 53-й бригады.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ветеран АТО подорвался на гранате возле больницы во Львове.

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