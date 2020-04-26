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Не всегда слабый пол бывает беззащитным: "Холостяк" Добрынин встал на защиту оскандалившейся Тодоренко

22:15 26 апреля 2020 118
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Никита Добрынин, у которого во время 9 сезона романтического проекта «Холостяк» завязались отношения с одной из участниц, встал на защиту популярной телеведущей Регины Тодоренко после жесткой критики за ее интервью. Напомним, Тодоренко резко высказалась о насилии в семье, свалив вину на жертву. Позже она извинилась за свои слова.

Добрынин отметил, что не всегда «слабый пол» бывает беззащитным. К примеру, масштабное исследование ситуации в Ираке показало, что мужчины там страдают от женщин даже чаще.
В Турции уже после второго избиения супруга можно оказаться за решеткой на срок от 3 до 6 лет. Во Франции девушке, которая на протяжении года измывалась над своим бойфрендом дали 18 месяцев условного заключения и штраф 200 тысяч евро.

Добрынин отметил, что давно знает Тодоренко.

По его словам, Регина своим счастливым жизненным примером всем и так давно показала, что она за здоровое поведение, здоровые отношения с мужем. А то, что было в недавнем прямом эфире — не призыв к насилию, просто она не те слова вложила в свои мысли. При этом очень показательно, как в такой момент ведет себя окружение.

«Чем все эти злые комментарии со стороны медиа и хейтеров в сети лучше Регины? Чем добрее или мудрее? Я против насилия и я против травли. Из этой всей истории можно вынести очень ценный урок — мы, публичные люди, блогеры, не всегда здраво оцениваем ответственность за слова, которые произносим. Этому тоже нужно учиться, чтоб не повторять ошибок», — сказал Добрынин.

Ранее за Тодоренко вступилась российская актриса и ведущая телешоу «Ревизорро» Настасья Самбурская.



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