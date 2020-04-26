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"Посмотрите на себя": Самбурская неожиданно вступилась за затравленную Тодоренко
Российская актриса и ведущая телешоу «Ревизорро» Настасья Самбурская, которая минувшей осенью взорвала сеть откровенным фото в нижнем белье, вступилась за коллегу по телецеху Регину Тодоренко. На нее, напомним, напали хейтеры из-за неосторожных слов о жертвах домашнего насилия.
На своей странице в Instagram Настасья не выбирала выражений, комментируя ситуацию.
«Вы посмотрите на себя, как вы себя ведете! Это не солидарность, это бабья тупость», — назвала она поведение «показательных жертв».
«Меня били, и значит я тоже имею право высказаться, послушайте пожалуйста?! Так вот, я вам о том, что когда тебе морду бьет мужчина, неважно, кем он тебе приходится, это пи*дец, которому нет оправдания! А когда ты выносишь мозг человеку изо дня в день, неделями и годами, а в итоге тебе максимум дали подзатыльник, это не насилие!», — высказала она свое убеждение, назвав подзатыльники от партнера «успокоительным».
При этом телеведущая подчеркнула, что не говорит про случаи, когда женщина страдает от «больного психопата».
Напомним, Регина Тодоренко сделала своим хейтерам неожиданное предложение.
Фото Instagram/Samburskaya
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