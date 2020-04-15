Суперфинал «Голосу країни-10» состоится в особом формате и станет благотворительным

Шоу-бизнес

Суперфинал десятого сезона «Голосу країни» («1+1»), во время которого будет названо имя победителя, состоится 26 апреля 2020 года в особом формате. Продюсеры, учитывая важность соблюдения всех условий карантина, соединят современные технологии, диджитал-формат и силу вокальных данных участников. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чем закончились «нокауты» на «Голосі країни-10»

На телеканале приняли решение сделать суперфинал юбилейного сезона благотворительным — все средства, полученные от голосования и продажи рекламы при выпуске, пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут специальные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.

Условия голосования за победителя остаются неизменными: отдать голос за своего фаворита зрители смогут, осуществив телефонный звонок, отправив sms-сообщение или проголосовав в приложении «1+1 Video».

В воскресенье, 19 апреля, на Пасху зрители увидят спецвыпуск «Голосу країни» с самыми яркими выступлениями участников за десять сезонов проекта, которые всколыхнули сеть YouTube и запомнились поклонникам.

Напомним, после четырех эфиров «нокаутов», были сформированы все команды звездных тренеров.

Команда Тины Кароль: Ольга Мельник, Даниэль Салем, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Роман Сасанчин.

Команда Дана Балана: Назар Яцишин, Дарья Петрожицкая, Индира Едильбаева, Анастасия Балог, Мария Кондратенко.

Команда MONATIK: Сергей Асафатов, Лида Ли, Сергей Роман, Мелен Пасса, Юрий Самовилов.

Команда ПТП и NK: Ерлан Байбазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица, Виталий Окс.

Напомним, из-за пандемии короновируса в Украине и принятых карантинных мер финальные эфиры «Голосу країни — 10» идут без зрителей.

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