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Суперфинал «Голосу країни-10» состоится в особом формате и станет благотворительным
Суперфинал десятого сезона «Голосу країни» («1+1»), во время которого будет названо имя победителя, состоится 26 апреля 2020 года в особом формате. Продюсеры, учитывая важность соблюдения всех условий карантина, соединят современные технологии, диджитал-формат и силу вокальных данных участников. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чем закончились «нокауты» на «Голосі країни-10»
На телеканале приняли решение сделать суперфинал юбилейного сезона благотворительным — все средства, полученные от голосования и продажи рекламы при выпуске, пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут специальные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.
Условия голосования за победителя остаются неизменными: отдать голос за своего фаворита зрители смогут, осуществив телефонный звонок, отправив sms-сообщение или проголосовав в приложении «1+1 Video».
В воскресенье, 19 апреля, на Пасху зрители увидят спецвыпуск «Голосу країни» с самыми яркими выступлениями участников за десять сезонов проекта, которые всколыхнули сеть YouTube и запомнились поклонникам.
Напомним, после четырех эфиров «нокаутов», были сформированы все команды звездных тренеров.
Команда Тины Кароль: Ольга Мельник, Даниэль Салем, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Роман Сасанчин.
Команда Дана Балана: Назар Яцишин, Дарья Петрожицкая, Индира Едильбаева, Анастасия Балог, Мария Кондратенко.
Команда MONATIK: Сергей Асафатов, Лида Ли, Сергей Роман, Мелен Пасса, Юрий Самовилов.
Команда ПТП и NK: Ерлан Байбазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица, Виталий Окс.
Напомним, из-за пандемии короновируса в Украине и принятых карантинных мер финальные эфиры «Голосу країни — 10» идут без зрителей.
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