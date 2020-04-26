"Я благодарна своему глупому языку": Тодоренко продолжает извиняться за скандальный пост

Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко, попавшая в громкий скандал после неосторожного высказывания о жертвах домашнего насилия, попыталась оправдаться.

В своем Instagram она написала, что даже не подозревала о масштабах проблемы и о тех «гнусных реалиях», в которых живут многие женщины.

В качестве извинения она предложила пострадавшим использовать ее страницу для собственных историй о наболевшем.

«Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Теперь моя площадка в инстаграме станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать!» — написала Тодоренко.

Напомним, участница реалити «Від пацанки до панянки» 21-летняя Алина Шевченко шокировала сеть своим признанием о том, что в 15 лет стала жертвой сексуального насилия.

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