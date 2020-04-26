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"Я благодарна своему глупому языку": Тодоренко продолжает извиняться за скандальный пост

9:17 26 апреля 2020 891
«Я благодарна своему глупому языку»: Тодоренко продолжает извиняться за свой скандальный пост
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Телеведущая Регина Тодоренко, попавшая в громкий скандал после неосторожного высказывания о жертвах домашнего насилия, попыталась оправдаться.

В своем Instagram она написала, что даже не подозревала о масштабах проблемы и о тех «гнусных реалиях», в которых живут многие женщины.

В качестве извинения она предложила пострадавшим использовать ее страницу для собственных историй о наболевшем.

«Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Теперь моя площадка в инстаграме станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать!» — написала Тодоренко.

Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности. Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. За эти сутки, получив тысячи историй реальных женщин, я связалась с представителями фондов (Центр «Насилию.нет», Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры», Кризисный Центр для Женщин, «ТынеОдна»), поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными СИЛАМИ доносить эту проблему до общества, а главное — выработать шаги по её искоренению! Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с ОБЛОЖКИ!!! Прошу простить меня, если такое можно простить. Благодарю.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, участница реалити «Від пацанки до панянки» 21-летняя Алина Шевченко шокировала сеть своим признанием о том, что в 15 лет стала жертвой сексуального насилия.

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