27.06 / 27.39 29.01 / 29.60
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Ровно на памятнике советским танкистам появилась надпись "слава днр": что произошло

11:17 27 апреля 2020 288
памятник
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Ровно неизвестные повредили памятник танкистам, погибшим во Второй мировой войне. Ранее в Киеве на Майдане вандалы повредили фотовыставку «Столетие непокоренных».

Полицейские Ровно получили информацию о надругательстве над памятником танкистам на улице Островского 27 апреля утром.

Прибыв на место, следственно-оперативная группа увидела, что на стелу красной краской нанесли надпись «слава днр».

Работники коммунальной службы краску смыли.

Правоохранители просят граждан, которые могут рассказать какую-либо информацию по осквернению памятника, позвонить в полицию по спецлинии «102».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Украине, где шестой год идет война с Россией, разрушают памятники, установленные в честь украинских защитников и сжигают Парк памяти непокоренных, посвященный героям АТО.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полицейские и Слончак

"Ты тут не быкуй": в сети появилось новое видео инцидента с участием заместителя Кличко и патрульных (видео 18+)

Милявская

Решила быть лысой: Лолита Милявская постриглась в прямом эфире (видео)

Владимир Слончак

Кличко уволил своего заместителя Слончака

Маша Малиновская

Российская телеведущая ответила Регине Тодоренко, рассказав об изнасиловании

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер