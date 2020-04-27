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В Ровно на памятнике советским танкистам появилась надпись "слава днр": что произошло
В Ровно неизвестные повредили памятник танкистам, погибшим во Второй мировой войне. Ранее в Киеве на Майдане вандалы повредили фотовыставку «Столетие непокоренных».
Полицейские Ровно получили информацию о надругательстве над памятником танкистам на улице Островского 27 апреля утром.
Прибыв на место, следственно-оперативная группа увидела, что на стелу красной краской нанесли надпись «слава днр».
Работники коммунальной службы краску смыли.
Правоохранители просят граждан, которые могут рассказать какую-либо информацию по осквернению памятника, позвонить в полицию по спецлинии «102».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Украине, где шестой год идет война с Россией, разрушают памятники, установленные в честь украинских защитников и сжигают Парк памяти непокоренных, посвященный героям АТО.
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