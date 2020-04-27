Происшествия

В Ровно на памятнике советским танкистам появилась надпись "слава днр": что произошло

В Ровно неизвестные повредили памятник танкистам, погибшим во Второй мировой войне. Ранее в Киеве на Майдане вандалы повредили фотовыставку «Столетие непокоренных».

Полицейские Ровно получили информацию о надругательстве над памятником танкистам на улице Островского 27 апреля утром.

Прибыв на место, следственно-оперативная группа увидела, что на стелу красной краской нанесли надпись «слава днр».

Работники коммунальной службы краску смыли.

Правоохранители просят граждан, которые могут рассказать какую-либо информацию по осквернению памятника, позвонить в полицию по спецлинии «102».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Украине, где шестой год идет война с Россией, разрушают памятники, установленные в честь украинских защитников и сжигают Парк памяти непокоренных, посвященный героям АТО.

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