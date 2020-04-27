- 12:38 В Киеве во время движения загорелся автомобиль: в сеть попало видео
- 12:34 Тепло и гроза: синоптик рассказала о погоде в последние дни апреля
- 12:23 Кличко уволил своего заместителя Слончака
- 12:15 Решила быть лысой: Лолита Милявская постриглась в прямом эфире
- 12:14 «Поросят сплавил теще»: Зинченко приехал в гости к Владе Седан
- 12:05 Европа с 27 апреля ослабляет карантин: подробно по каждой стране
- 12:04 Российская телеведущая ответила Регине Тодоренко, рассказав об изнасиловании
- 12:03 Хороший день: гороскоп на 28 апреля для всех знаков зодиака
- 11:57 "Ты тут не быкуй": в сети появилось новое видео инцидента с участием заместителя Кличко и патрульных (видео 18+)
- 11:43 Союз змеи и черепахи: в Украине ярко описали сотрудничество Зеленского с Аваковым
- 11:33 Усилит ли государство контроль над оплатой мобильной связи: появилась важная информация
- 11:33 На заместителя Кличко завели дело из-за нападения на патрульного
Кличко уволил своего заместителя Слончака
Мэр Киева Виталий Кличко, ранее заявивший, что принял решение по поводу замглавы Киевской горгосадминистрации, которого полицейские задержали за нападение на патрульного, уволил Владимира Слончака.
Об этом Кличко заявил во время брифинга и добавил, что «не позволит дискредитировать городские власти, в первую очередь теми, кто ее представляет. Попросив прощения у правоохранителей и киевлян за поведение замглавы КГГА, он добавил: «Он должен ответить за свои действия по закону».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с нагрудной камеры патрульного полицейского, который присутствовал во время инцидента с участием столичного чиновника и депутата Киевсовета.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...