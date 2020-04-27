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Общество и люди

Кличко уволил своего заместителя Слончака

12:23 27 апреля 2020 159
Владимир Слончак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Мэр Киева Виталий Кличко, ранее заявивший, что принял решение по поводу замглавы Киевской горгосадминистрации, которого полицейские задержали за нападение на патрульного, уволил Владимира Слончака.

Об этом Кличко заявил во время брифинга и добавил, что «не позволит дискредитировать городские власти, в первую очередь теми, кто ее представляет. Попросив прощения у правоохранителей и киевлян за поведение замглавы КГГА, он добавил: «Он должен ответить за свои действия по закону».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с нагрудной камеры патрульного полицейского, который присутствовал во время инцидента с участием столичного чиновника и депутата Киевсовета.

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