Общество и люди

Тепло и гроза: синоптик рассказала о погоде в последние дни апреля

Во вторник, 28 апреля, в Украине после очередного похолодания опять потеплеет — днем ожидается до + 14 + 18 градусов, а на западе — и до + 15 + 20 градусов.

«Хотя ближайшая ночь еще будет холодной — до + 2 + 8 градусов, а на севере и северо-востоке еще возможны заморозки. Надеюсь, что это — последние заморозки в ближайшем синоптическом будущем», — обещает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, антициклон, который будет во вторник находится над Черным морем, сделает маловероятными существенные осадки в большинстве областей страны.

В Киеве 28 апреля будет умеренно тепло — до +17, +18 градусов. А уже в среду, 29 апреля, в столице потеплеет до +22 градусов

«А завершится апрель в Киеве грозовым дождем», — прогнозирует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным Укргидрометцентра, 30 апреля будет тепло — до +22 градусов тепла, но на запад и север Украины придут дожди с грозами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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