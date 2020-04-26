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Уходящий циклон заберет с собой дожди и сильный ветер: синоптик рассказала, когда вернется тепло
Циклон Walli с дождями и сильным ветром, который сегодня еще господствует над территорией Украины и принес в Карпаты весенний снег, в понедельник, 27 апреля сменит антициклон Odilo.
Он принесет преимущественно сухую погоду в большинство областей. Небольшие дожди возможны на востоке, в Сумской, Киевской и Одесской областях, а также в районе Карпат.
Ветер северо-западного направления, на востоке Украины — порывистый и сильный.
Этой ночью возможны заморозки, кроме юга и востока. Днем 27 апреля ожидается + 11 + 16 градусов, на Закарпатье + 14 + 19 градусов.
В Киеве завтра без существенных осадков. Ветер порывистый, северо-западного направления. Ночью холодно — + 2 + 5 градусов, в окрестностях вероятны заморозки, днем +12 + 14 градусов.
Со вторника, 28 апреля, температура воздуха снова начнет повышаться и концу месяца поднимется до +20 градусов.
Напомним, очень теплые дни в конце апреля обещали и народные синоптики. По их прогнозам, украинцев ожидает жаркое лето с дождями и грозами.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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