27.09 / 27.36 29.06 / 29.47
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Уходящий циклон заберет с собой дожди и сильный ветер: синоптик рассказала, когда вернется тепло

16:29 26 апреля 2020 145
каштаны
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Циклон Walli с дождями и сильным ветром, который сегодня еще господствует над территорией Украины и принес в Карпаты весенний снег, в понедельник, 27 апреля сменит антициклон Odilo.

Он принесет преимущественно сухую погоду в большинство областей. Небольшие дожди возможны на востоке, в Сумской, Киевской и Одесской областях, а также в районе Карпат.
Ветер северо-западного направления, на востоке Украины — порывистый и сильный.

Этой ночью возможны заморозки, кроме юга и востока. Днем 27 апреля ожидается + 11 + 16 градусов, на Закарпатье + 14 + 19 градусов.

В Киеве завтра без существенных осадков. Ветер порывистый, северо-западного направления. Ночью холодно — + 2 + 5 градусов, в окрестностях вероятны заморозки, днем ​​+12 + 14 градусов.

Со вторника, 28 апреля, температура воздуха снова начнет повышаться и концу месяца поднимется до +20 градусов.

Напомним, очень теплые дни в конце апреля обещали и народные синоптики. По их прогнозам, украинцев ожидает жаркое лето с дождями и грозами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Киев

Дождь "сделал" Киев одним из самых чистых городов мира

коронавирус

Убивает не коронавирус, а слишком бурная реакция иммунной системы, — инфекционист

Тищенко

«Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «праздником» (видео)

Профессор Исаак Бен-Израэль

Коронавирус уходит сам через 70 суток: неожиданная гипотеза израильского профессора

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер