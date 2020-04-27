27.09 / 27.36 29.06 / 29.47
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Почти летнее тепло и грозы: синоптики дали прогноз погоды до конца апреля

7:19 27 апреля 2020 97
весна
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во вторник, 28 апреля, на всей территории Украины будет сухая, солнечная и теплая погода, которую принесет антициклон Odilo.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, воздух на востоке и севере страны прогреется до 15−16 градусов, на юге — до +18. В западных областях будет теплее — 18−20. Ветер северо-западного направления, на востоке Украины — порывистый и сильный.


В среду, 29 апреля, на востоке температура воздуха будет 17−19, на юге и севере — 19−21. На западе будет теплее — до 23 градусов со знаком плюс. При этом весь западный регион накроют дожди с грозами.


В четверг, 30 апреля, воздух днем прогреется до 19−22 градусов тепла, но на запад и север Украины придут дожди с грозами. На остальной территории будет солнечно и сухо.

Напомним, народные синоптики обещают частые грозы и в летние очень жаркие месяцы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рынок в Индонезии

Хуже Китая: в Индонезии обнаружили рынок с мертвыми летучими мышами и крысами

Задеражние в Киеве

Угрожал полицейским расправой: в Киеве за драку задержан топ-чиновник КГГА

Линкольн в кровати

Это не шутки: мать показала страшное видео задыхающегося из-за коронавируса ребенка

гороскоп

Скорпион решит наболевший вопрос, а Водолей реализует давнюю идею: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер