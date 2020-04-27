Украина

Почти летнее тепло и грозы: синоптики дали прогноз погоды до конца апреля

Во вторник, 28 апреля, на всей территории Украины будет сухая, солнечная и теплая погода, которую принесет антициклон Odilo.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, воздух на востоке и севере страны прогреется до 15−16 градусов, на юге — до +18. В западных областях будет теплее — 18−20. Ветер северо-западного направления, на востоке Украины — порывистый и сильный.



В среду, 29 апреля, на востоке температура воздуха будет 17−19, на юге и севере — 19−21. На западе будет теплее — до 23 градусов со знаком плюс. При этом весь западный регион накроют дожди с грозами.



В четверг, 30 апреля, воздух днем прогреется до 19−22 градусов тепла, но на запад и север Украины придут дожди с грозами. На остальной территории будет солнечно и сухо.

Напомним, народные синоптики обещают частые грозы и в летние очень жаркие месяцы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter