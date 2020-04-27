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Почти летнее тепло и грозы: синоптики дали прогноз погоды до конца апреля
Во вторник, 28 апреля, на всей территории Украины будет сухая, солнечная и теплая погода, которую принесет антициклон Odilo.
Согласно прогнозам Укргидрометцентра, воздух на востоке и севере страны прогреется до 15−16 градусов, на юге — до +18. В западных областях будет теплее — 18−20. Ветер северо-западного направления, на востоке Украины — порывистый и сильный.
В среду, 29 апреля, на востоке температура воздуха будет 17−19, на юге и севере — 19−21. На западе будет теплее — до 23 градусов со знаком плюс. При этом весь западный регион накроют дожди с грозами.
В четверг, 30 апреля, воздух днем прогреется до 19−22 градусов тепла, но на запад и север Украины придут дожди с грозами. На остальной территории будет солнечно и сухо.
Напомним, народные синоптики обещают частые грозы и в летние очень жаркие месяцы.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!