27.05 / 27.38 29.01 / 29.59
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Промоутер рассказал о проблемах Ломаченко из-за карантина (видео)

13:35 27 апреля 2020 93
Василий Ломаченко
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) в связи с карантином, который действует по всему миру, до сих пор не знает дату для объединительного боя против американца Теофимо Лопеса. Для планирования суперпоединка с участием нашего соотечественника существуют серьезные проблемы, о чем заявил промоутер нашего соотечественника Боб Арум.

«Сейчас у нас есть проблемы с Ломаченко. Василий вернулся в Украину, чтобы находиться рядом с родными. Это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы оперативно добиться возвращения Ломаченко в США. Я этого не знаю. Разумеется, сейчас действует запрет на путешествия. Он не будет снят для того, чтобы провести боксерский поединок. Так что у нас возникли большие проблемы с иностранными бойцами, которые на данный момент находятся за пределами США», — отметил функционер в интервью сайту Boxing News 24.

Тем временем, сам Василий, находясь на родине в Белгород-Днестровском, не забывает о тренировках, которые совмещает с необычными упражнениями.

Напомним, будущий соперник Ломаченко, который неоднократно нелицеприятно высказывался в своих интервью об украинце, заявил, что откажется от встречи с нашим соотечественником, если поединок соберутся проводить без зрителей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американец Дэвин Хейни вынужден был извиниться после того, как его высказывания о Ломаченко сочли расистскими.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Максим Головкин

«О том, что у меня коронавирус, узнал из новостей»: болеющий 7 недель одессит раскрыл шокирующие подробности

Пропавшая девочка Милена

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: в сети показали ее фото

ярмарка

У Зеленского заговорили о возможном открытии рынков

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер