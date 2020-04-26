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Украина

Дождь "сделал" Киев одним из самых чистых городов мира

16:54 26 апреля 2020 127
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Киев, который несколько дней подряд находился в первых строках перечня городов мира с самым грязным воздухом, в воскресенье, 26 апреля, оказался на 87 строчке рейтинга портала IQAir.

Благодаря дождю и изменению направления ветра, индекс качества воздуха в украинской столице на 16:00 составлял 15 при норме в 50.

Отметим, самым чистым на это время является воздух в американском Солт-Лейк-Сити .

Напомним, вечером 16 апреля показатель загрязненности воздуха в Киеве в 7 раз превышал норму. Еще несколько дней из-за пожаров в Чернобыльской зоне украинская столица была в первых строках антирейтинга по загрязнению воздуха. 19 апреля воздух в Киеве очистился. 24 апреля Киев снова занял первое место в перечне самых загрязненных городов мира.

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