- 16:54 Дождь "сделал" Киев одним из самых чистых городов мира
- 16:31 «Ювентус» поздравил Заварова с днем рождения
- 16:31 Хроники коронавируса: главные события в мире 26 апреля (обновляется)
- 16:29 Уходящий циклон заберет с собой дожди и сильный ветер: синоптик рассказала, когда вернется тепло
- 16:24 Стало известно, сколько "слуг народа" готовы проголосовать в Раде за назначение Саакашвили
- 16:02 Убивает не коронавирус, а слишком бурная реакция иммунной системы, — инфекционист
- 15:56 Киевский метрополитен опроверг сообщение о дате возобновления работы
- 15:31 Крокусы в снегу: в Карпаты вернулась зима
- 15:29 В Каменском торговцы штурмом взяли местный рынок, чтобы возобновить работу
- 15:09 Ох, уж этот карантин: чемпион Европы по футболу раздал автографы своим собакам
- 14:52 ЧП с военным грузовиком под Львовом: в огне погиб ветеран АТО
- 14:28 Коронавирус уходит сам через 70 суток: неожиданная гипотеза израильского профессора
Дождь "сделал" Киев одним из самых чистых городов мира
Киев, который несколько дней подряд находился в первых строках перечня городов мира с самым грязным воздухом, в воскресенье, 26 апреля, оказался на 87 строчке рейтинга портала IQAir.
Благодаря дождю и изменению направления ветра, индекс качества воздуха в украинской столице на 16:00 составлял 15 при норме в 50.
Отметим, самым чистым на это время является воздух в американском Солт-Лейк-Сити .
Напомним, вечером 16 апреля показатель загрязненности воздуха в Киеве в 7 раз превышал норму. Еще несколько дней из-за пожаров в Чернобыльской зоне украинская столица была в первых строках антирейтинга по загрязнению воздуха. 19 апреля воздух в Киеве очистился. 24 апреля Киев снова занял первое место в перечне самых загрязненных городов мира.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..