Дочь Ани Лорак затравили в сети (фото)

Шоу-бизнес

«Король российской эстрады» Филипп Киркоров, который решил продать свои наряды, вышел в прямой эфир с детьми и крестницей — дочерью Ани Лорак Софией.

Фото с детьми он опубликовал в соцсетях, сделав крестницу объектом критики.

Дело в том, что София попала в кадр, когда кривлялась, что ей не простили поклонники Киркорова.



«Дочь Ани Лорак испортила такую хорошую семейную фотографию, видно сразу, что девочка сильно избалована, что не скажешь про детей Киркорова», «Страшная рожица», «Ани Лорак не научила дочь, как себя вести», — негодуют комментаторы.

Некоторые подписчики Киркорова также удивились, почему дочь Ани Лорак гостит у него. «Богатые странно понимают изоляцию», — возмущаются они в комментариях.

Напомним, что София часто гостит у отца, но из-за карантина сейчас не может приехать в Киев.

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