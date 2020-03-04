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Бывший муж Ани Лорак забрал дочь в Киев (фото)
Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, которая недавно презентовала новый клип, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу похвастался тем, как развлекает свою дочь Софию в Киеве.
Мужчина опубликовал в Instagram несколько кадров, на которых веселится с Софией в одном из развлекательных центров столицы Украины.
Вместе с Муратом и Софией развлекалась и няня девочки — Ирина, которую мы уже видели ранее.
Сама Ани Лорак, пока ее бывший заботится о дочери, раскручивает новый клип, а еще она снялась для российского журнала — в праздничном номере к 8 Марта. Она также рассказала, что любит делать подарки самой себе. «Это отличная традиция», — подчеркнула певица.
Напомним, что после развода Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу, их дочь живет с матерью в Москве.
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