Бывший муж Ани Лорак забрал дочь в Киев (фото)

Шоу-бизнес

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, которая недавно презентовала новый клип, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу похвастался тем, как развлекает свою дочь Софию в Киеве.

Мужчина опубликовал в Instagram несколько кадров, на которых веселится с Софией в одном из развлекательных центров столицы Украины.

Вместе с Муратом и Софией развлекалась и няня девочки — Ирина, которую мы уже видели ранее.

Сама Ани Лорак, пока ее бывший заботится о дочери, раскручивает новый клип, а еще она снялась для российского журнала — в праздничном номере к 8 Марта. Она также рассказала, что любит делать подарки самой себе. «Это отличная традиция», — подчеркнула певица.

Напомним, что после развода Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу, их дочь живет с матерью в Москве.

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