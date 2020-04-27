- 20:16 На заседание Печерского райсуда Киева пытались пронести взрывоопасное устройство: первые подробности
- 20:11 Сельский депутат оказался миллиардером: в Украине обнаружили сенсационную налоговую декларацию
- 20:05 «Был уверен, что покину проект»: откровенное признание победителя «Голосу країни-10»
- 19:50 В сети нашли виновного в скандале с Региной Тодоренко
- 19:44 Пропавшую под Харьковом 6-летнюю девочку обнаружили мертвой: названа причина смерти
- 19:34 Коронавирусный шантаж: на Николаевщине якобы больной COVID-19 подсудимый оплевал судью
- 19:20 Зеленский анонсировал открытие продуктовых рынков с 1 мая
- 19:14 В Харьковском военном госпитале коронавирусом массово заболели врачи
- 19:08 «Манипулировал мной»: Алина Гросу рассказала о разрыве с любимым
- 18:35 В Испании поймали похитителя украинской телеведущей
- 18:08 Россия в огне: в Сибири лесными пожарами охвачены десятки тысяч гектаров
- 18:07 Война против Украины в России больше не популярна, Путину грозит дворцовый переворот, — генерал
«Манипулировал мной»: Алина Гросу рассказала о разрыве с любимым
Популярная певица и актриса Алина Гросу, подогревшая слухи о беременности, откровенно рассказала о разрыве с любимым. Она призналась, что ее пышная свадьба с Александром могла и не состояться из-за ссоры. Три года назад влюбленные расстались и прекратили общение. На примирение первой пошла Алина и счастлива, что не побоялась сделать первый шаг.
«Было какое-то такое время — я думала, что, возможно, это не мои отношения, не наши. Когда ты на каком-то распутье. Было как-то грустно, казалось, что чувства исчезли, что он меня не так любит, не так уделяет мне время. И за мной стали ухаживать другие ребята. Он приревновал сильно, и так мы поссорились. Провели полтора месяца порознь», — рассказала Алина каналу «Украина».
Тогда она предложила Александру остаться друзьями, но он был категоричен и поставил свои условия.
«Я из тех людей, которые не могут не дружить. Поэтому на примирение пошла скорее я. Он поздравил меня с днем рождения, а я предложила встретиться и нормально поговорить. Мол, давай будем дружить. А он не захотел, сказал, что дружить со мной не будет, только отношения. Он мной тогда манипулировал, понимал, что был мне важен и я в любом случае захочу быть с ним», — сказала певица программе «Зірковий шлях».
По словам певицы, сейчас проходят этап притирки. Говорит, что они с мужем — разные люди. Александр занимается IT-технологиями, она погружена в творчество. Иногда между ними возникают противоречия.
«Мы даже как-то по-разному смотрим на жизнь и это немного усложняет все. Потому что у него свое видение жизни, у меня — свое. Он любит одну музыку, я — другую. Говорю, что это такое кряхтит, я больше люблю музыку для души. Притираемся», — призналась Алина Гросу.
Ранее об окончательном разрыве с женой сообщил телеведущий Владимир Остапчук. Он заявил, что официально оформил развод.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!