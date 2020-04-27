«Манипулировал мной»: Алина Гросу рассказала о разрыве с любимым

Шоу-бизнес

Популярная певица и актриса Алина Гросу, подогревшая слухи о беременности, откровенно рассказала о разрыве с любимым. Она призналась, что ее пышная свадьба с Александром могла и не состояться из-за ссоры. Три года назад влюбленные расстались и прекратили общение. На примирение первой пошла Алина и счастлива, что не побоялась сделать первый шаг.

«Было какое-то такое время — я думала, что, возможно, это не мои отношения, не наши. Когда ты на каком-то распутье. Было как-то грустно, казалось, что чувства исчезли, что он меня не так любит, не так уделяет мне время. И за мной стали ухаживать другие ребята. Он приревновал сильно, и так мы поссорились. Провели полтора месяца порознь», — рассказала Алина каналу «Украина».

Тогда она предложила Александру остаться друзьями, но он был категоричен и поставил свои условия.

«Я из тех людей, которые не могут не дружить. Поэтому на примирение пошла скорее я. Он поздравил меня с днем рождения, а я предложила встретиться и нормально поговорить. Мол, давай будем дружить. А он не захотел, сказал, что дружить со мной не будет, только отношения. Он мной тогда манипулировал, понимал, что был мне важен и я в любом случае захочу быть с ним», — сказала певица программе «Зірковий шлях».

По словам певицы, сейчас проходят этап притирки. Говорит, что они с мужем — разные люди. Александр занимается IT-технологиями, она погружена в творчество. Иногда между ними возникают противоречия.

«Мы даже как-то по-разному смотрим на жизнь и это немного усложняет все. Потому что у него свое видение жизни, у меня — свое. Он любит одну музыку, я — другую. Говорю, что это такое кряхтит, я больше люблю музыку для души. Притираемся», — призналась Алина Гросу.

Ранее об окончательном разрыве с женой сообщил телеведущий Владимир Остапчук. Он заявил, что официально оформил развод.

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