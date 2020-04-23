Алина Гросу подогрела слухи о беременности

Шоу-бизнес

Популярная певица Алина Гросу, показавшая ранее тест на беременность, подогрела слухи о возможном пополнении в семье. Она вместе с мужем Александром проводит карантин дома, не навещает родителей и друзей. 24 часа в сутки молодые супруги проводят вдвоем. Алина призналась, что стала больше готовить и рискует потерять форму.

«Я держалась дней 20, а 10 дней — у меня вес то туда, то сюда. Я могу держаться, когда мне привозят еду до тысячи калорий я съедаю и все. А когда готовлю — это жирная пища. Не могу я готовить что-то диетическое, во мне течет украинская кровь, поэтому хочется делать борщи, пампушки, вареники и пирожки. А есть мне нельзя. Поэтому я стараюсь заказывать пищу с ограничением калорий, чтобы не поправляться», — рассказала Алина в интервью каналу «Украина».

Также певица прокомментировала слухи о беременности, которые сама же и спровоцировала, опубликовав фото с положительным результатом теста на беременность. «Мы сами в шоке. Ура!», — написала Алина 1 апреля.

«Надо же было мне ума выложить это 1 апреля. Многие люди сейчас спрашивают, беременна ли я, но я пока говорить не буду. Это секрет. Хочется что-то скрыть для себя на определенное время и потом уже об этом говорить. Если это так», — заинтриговала она в программе «Зірковий шлях».

Алина не скрывает, что мечтает о детях, большой и дружной семье. «Доцю хочу, но сначала сына. А так — кого Бог даст. На карантине мало кто планирует — оно или выходит, или нет», — сказала Гросу.

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