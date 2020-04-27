- 20:16 На заседание Печерского райсуда Киева пытались пронести взрывоопасное устройство: первые подробности
- 20:11 Сельский депутат оказался миллиардером: в Украине обнаружили сенсационную налоговую декларацию
- 20:05 «Был уверен, что покину проект»: откровенное признание победителя «Голосу країни-10»
- 19:50 В сети нашли виновного в скандале с Региной Тодоренко
- 19:44 Пропавшую под Харьковом 6-летнюю девочку обнаружили мертвой: названа причина смерти
- 19:34 Коронавирусный шантаж: на Николаевщине якобы больной COVID-19 подсудимый оплевал судью
- 19:20 Зеленский анонсировал открытие продуктовых рынков с 1 мая
- 19:14 В Харьковском военном госпитале коронавирусом массово заболели врачи
- 19:08 «Манипулировал мной»: Алина Гросу рассказала о разрыве с любимым
- 18:35 В Испании поймали похитителя украинской телеведущей
- 18:08 Россия в огне: в Сибири лесными пожарами охвачены десятки тысяч гектаров
- 18:07 Война против Украины в России больше не популярна, Путину грозит дворцовый переворот, — генерал
«Был уверен, что покину проект»: откровенное признание победителя «Голосу країни-10»
Победителем десятого сезона вокального шоу «Голос країни» («1+1») стал 18-летний Роман Сасанчин из небольшого села Садки в Тернопольской области. Роман принес пятую победу команде Тины Кароль.
Ровно пять лет назад Сасанчин уже становился победителем песенного конкурса — второго сезона «Голос. Діти». Тогда Тина Кароль признавалась, что именно Роман вдохновил ее написать хит «Україна — це ти!».
— Если бы я могла, то обняла бы тебя крепко-крепко, — радовалась в суперфинале Тина, разделенная с Романом экраном телевизора. Из-за карантина финал десятого сезона прошел без участия зрителей и тренеров команд.
Кроме почетного звания «Голос країни», Роман Сасанчин стал обладателем двухкомнатной квартиры в столице. Юноша не мог сдержать слез, до последнего не веря, что все это реальность.
— Поздравляю, Роман! Вы стали киевлянином!
— Ой, спасибо. Я очень счастлив. Собираюсь теперь переехать в столицу и продолжить свою личную и творческую жизнь уже здесь.
— У вас есть девушка?!
— Мне неудобно говорить такие вещи…
— Насколько неожиданной для вас была победа?
— Я совершенно на нее не рассчитывал! Даже не до конца подготовил финальную песню — ту, с которой пришел на «слепые прослушивания», — Luna tu. Просто не предполагал, что смогу победить. Поэтому, когда ведущие назвали мое имя, это было шоком! Не мог поверить, что это случилось на самом деле.
— Что же вы так себя недооценивали?
— Кажется, мне еще многому следует научиться в вокальном мастерстве. Много было участников, достойных победы в проекте. На самом деле, кто бы не победил, я был бы этому очень рад. Но больше всего болел за Олю Мельник и Дашу Полоротову.
Читайте также: Свадебная песня для Тины Кароль и Дана Балана: чем закончились «нокауты» на «Голосі країни-10»
— Вы ведь к Тине Кароль попали в самый последний момент!
— Да, это случилось, когда она меня «украла» со скамейки запасных. Вернее, спасла. Хорошо помню момент, когда оставил команду Дана Балана и вместе с еще несколькими участниками переместился «в запас». Тогда у меня была полная уверенность, что покину проект и, честно говоря, я немного расстроился. Тут вдруг кнопку нажимает Тина, и я понимаю, что снова в шоу. Это был шок! Но очень приятный…
— Кто помог вам решиться попробовать свои силы на юбилейном «Голосе»?
— Мама очень этого хотела. А я был сосредоточен на учебе, не было времени, чтобы ездить в город и обратно, домой. Да и не было у меня хорошего репертуара, мне казалось, ничего путного из этого не выйдет. В общем, пошел попробовать свои силы, посмотреть, что из этого будет. Совершенно не рассчитывая на победу!
— А принесли пятую победу тренерской команде Тины Кароль!
— Это было самое приятное. Мне очень хотелось отблагодарить ее за всю доброту, которую она мне подарила, когда я еще был совсем маленьким.
— Что изменилось в вашей жизни после победы на детском «Голосе»?
— Абсолютно все. Да и отношение к самому проекту у меня изменилось. Я чувствовал ответственность, а раньше просто не задумывался о каких-то глобальных вещах. Пять лет назад просто выходил на сцену и пел для людей, следя за их реакцией. Не понимал глубоко смысл самой песни. Теперь все по-другому. И переживать я стал больше.
После победы в детском «Голосе» меня стали многие узнавать, приглашали выступать на концертах, корпоративах, свадьбах. Конечно, моим родителям было легче, потому что я начал немного зарабатывать и помогать им финансово. Но это не продолжалось долго. Мой голос стал меняться…
— Вы тогда учились в школе-интернате во Львове.
— Это была школа при консерватории, я проучился в ней до девятого класса. Потом у меня начался мутационный период и надо было сделать небольшую паузу. Я вернулся домой, поступил в колледж по вокалу. Сейчас стараюсь заниматься голосом потихоньку, чтобы его не сорвать. И мечтаю переехать в Киев и поступить в муниципальную академию музыки имени Глиэра.
— Помню, пять лет назад вы признавались, что молились Богу, чтобы попасть в вокальный проект.
— Так происходило и сейчас. Каждый раз перед выходом на сцену молился в гримерке, чтобы Бог мне помог. Так было и на суперфинале.
— Как карантин изменил ваши планы?
— На самом деле у меня появилось больше времени, чтобы заняться творчеством. Я начал писать свои песни. Помогал маме по дому, репетировал с тренером, смотрел фильмы. Ничто меня не отвлекало. В Киев приехал уже на суперфинал. Все было организовано в соответствии с правилами карантина — у каждого участника отдельная гримерка, мы были в масках, перчатках. После каждого вокалиста микрофон тщательно обрабатывали дезинфектором. Все было необычно и очень волнительно. Я буду очень скучать по атмосфере проекта. Но… третий раз уже не придешь (смеется. — Авт.).
Ранее «ФАКТІ» рассказывали, чем запомнился суперфинал юбилейного сезона проекта «Голос країни», который впервые прошел без зрителей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!