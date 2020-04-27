«Был уверен, что покину проект»: откровенное признание победителя «Голосу країни-10»

Шоу-бизнес

Победителем десятого сезона вокального шоу «Голос країни» («1+1») стал 18-летний Роман Сасанчин из небольшого села Садки в Тернопольской области. Роман принес пятую победу команде Тины Кароль. Ровно пять лет назад Сасанчин уже становился победителем песенного конкурса — второго сезона «Голос. Діти». Тогда Тина Кароль признавалась, что именно Роман вдохновил ее написать хит «Україна — це ти!». — Если бы я могла, то обняла бы тебя крепко-крепко, — радовалась в суперфинале Тина, разделенная с Романом экраном телевизора. Из-за карантина финал десятого сезона прошел без участия зрителей и тренеров команд. Кроме почетного звания «Голос країни», Роман Сасанчин стал обладателем двухкомнатной квартиры в столице. Юноша не мог сдержать слез, до последнего не веря, что все это реальность.

— Поздравляю, Роман! Вы стали киевлянином!



— Ой, спасибо. Я очень счастлив. Собираюсь теперь переехать в столицу и продолжить свою личную и творческую жизнь уже здесь.

— У вас есть девушка?!

— Мне неудобно говорить такие вещи…

— Насколько неожиданной для вас была победа?

— Я совершенно на нее не рассчитывал! Даже не до конца подготовил финальную песню — ту, с которой пришел на «слепые прослушивания», — Luna tu. Просто не предполагал, что смогу победить. Поэтому, когда ведущие назвали мое имя, это было шоком! Не мог поверить, что это случилось на самом деле.

— Что же вы так себя недооценивали?

— Кажется, мне еще многому следует научиться в вокальном мастерстве. Много было участников, достойных победы в проекте. На самом деле, кто бы не победил, я был бы этому очень рад. Но больше всего болел за Олю Мельник и Дашу Полоротову.

— Вы ведь к Тине Кароль попали в самый последний момент!

— Да, это случилось, когда она меня «украла» со скамейки запасных. Вернее, спасла. Хорошо помню момент, когда оставил команду Дана Балана и вместе с еще несколькими участниками переместился «в запас». Тогда у меня была полная уверенность, что покину проект и, честно говоря, я немного расстроился. Тут вдруг кнопку нажимает Тина, и я понимаю, что снова в шоу. Это был шок! Но очень приятный…

— Кто помог вам решиться попробовать свои силы на юбилейном «Голосе»?

— Мама очень этого хотела. А я был сосредоточен на учебе, не было времени, чтобы ездить в город и обратно, домой. Да и не было у меня хорошего репертуара, мне казалось, ничего путного из этого не выйдет. В общем, пошел попробовать свои силы, посмотреть, что из этого будет. Совершенно не рассчитывая на победу!

— А принесли пятую победу тренерской команде Тины Кароль!

— Это было самое приятное. Мне очень хотелось отблагодарить ее за всю доброту, которую она мне подарила, когда я еще был совсем маленьким.

— Что изменилось в вашей жизни после победы на детском «Голосе»?

— Абсолютно все. Да и отношение к самому проекту у меня изменилось. Я чувствовал ответственность, а раньше просто не задумывался о каких-то глобальных вещах. Пять лет назад просто выходил на сцену и пел для людей, следя за их реакцией. Не понимал глубоко смысл самой песни. Теперь все по-другому. И переживать я стал больше.

После победы в детском «Голосе» меня стали многие узнавать, приглашали выступать на концертах, корпоративах, свадьбах. Конечно, моим родителям было легче, потому что я начал немного зарабатывать и помогать им финансово. Но это не продолжалось долго. Мой голос стал меняться…

— Вы тогда учились в школе-интернате во Львове.

— Это была школа при консерватории, я проучился в ней до девятого класса. Потом у меня начался мутационный период и надо было сделать небольшую паузу. Я вернулся домой, поступил в колледж по вокалу. Сейчас стараюсь заниматься голосом потихоньку, чтобы его не сорвать. И мечтаю переехать в Киев и поступить в муниципальную академию музыки имени Глиэра.

— Помню, пять лет назад вы признавались, что молились Богу, чтобы попасть в вокальный проект.

— Так происходило и сейчас. Каждый раз перед выходом на сцену молился в гримерке, чтобы Бог мне помог. Так было и на суперфинале.

— Как карантин изменил ваши планы?

— На самом деле у меня появилось больше времени, чтобы заняться творчеством. Я начал писать свои песни. Помогал маме по дому, репетировал с тренером, смотрел фильмы. Ничто меня не отвлекало. В Киев приехал уже на суперфинал. Все было организовано в соответствии с правилами карантина — у каждого участника отдельная гримерка, мы были в масках, перчатках. После каждого вокалиста микрофон тщательно обрабатывали дезинфектором. Все было необычно и очень волнительно. Я буду очень скучать по атмосфере проекта. Но… третий раз уже не придешь (смеется. — Авт.).

Ранее «ФАКТІ» рассказывали, чем запомнился суперфинал юбилейного сезона проекта «Голос країни», который впервые прошел без зрителей.

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