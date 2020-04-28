Происшествия

РосСМИ сообщили о перебоях с продуктами в США: сеть взорвалась меткими комментариями

В сети активно иронизируют над сообщением российских массмедиа о том, что в США, где медики назвали новые признаки заболевания COVID-19, начались перебои с продуктами.

Об этом, в частности, пишет российский «МК», упоминая крупнейшего американского производителя мяса.

Под этим постом интернет-пользовали оставили немало комментариев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России послушник Троицко-Сергиевой Лавре (город Сергиев Посад), у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и сжег себя возле входа в церковь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter