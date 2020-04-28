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РосСМИ сообщили о перебоях с продуктами в США: сеть взорвалась меткими комментариями
В сети активно иронизируют над сообщением российских массмедиа о том, что в США, где медики назвали новые признаки заболевания COVID-19, начались перебои с продуктами.
Об этом, в частности, пишет российский «МК», упоминая крупнейшего американского производителя мяса.
Под этим постом интернет-пользовали оставили немало комментариев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России послушник Троицко-Сергиевой Лавре (город Сергиев Посад), у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и сжег себя возле входа в церковь.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!