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Происшествия

РосСМИ сообщили о перебоях с продуктами в США: сеть взорвалась меткими комментариями

9:56 28 апреля 2020 93
Мясо
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сети активно иронизируют над сообщением российских массмедиа о том, что в США, где медики назвали новые признаки заболевания COVID-19, начались перебои с продуктами.

Об этом, в частности, пишет российский «МК», упоминая крупнейшего американского производителя мяса.

Под этим постом интернет-пользовали оставили немало комментариев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России послушник Троицко-Сергиевой Лавре (город Сергиев Посад), у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и сжег себя возле входа в церковь.

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