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Украина

Подорвали шесть мостов: на Донбассе задержали диверсантов «ЛНР» (фото)

10:47 28 апреля 2020 308
Боеприпасы
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Служба безопасности Украины, ранее разоблачившая хитрую схему финансирования боевиков «ДНР» и «ЛНР», задержала двоих боевиков из банды террориста «Немца», которая причастна к подрыву шести мостов на Донбассе.


В СБУ уточнили, что группа «Немца» (боевик Валерий Бергман) в 2014 году захватила на одной из шахт 1,2 тонны аммонита, который был использован для подрыва четырех мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, двух мостов в Лисичанске и Рубежном Луганской области, а также минирования двух мостов в Лисичанске.

В сентябре 2019 года «Немец» был задержан. Он рассказал следователям как о схронах со взрывчаткой, так и о своих подельниках. «С октября 2019 по апрель 2020-го сотрудники СБУ и Нацполиции ликвидировали на территории Луганской и Донецкой областей несколько схронов «группы Бергмана», — отметили в спецслужбе.

А марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники задержали двух активных участников «группы Бергмана». Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в украинской спецслужбе заявили о разоблачении генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который задержан по подозрению в государственной измене и подготовке террористических актов, а также еще одного фигуранта дела, у которого обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов.

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