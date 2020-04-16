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Дело генерала Шайтанова: в СБУ нашли еще одного "крота" ФСБ, изъят целый арсенал (фото)

16:33 16 апреля 2020 520
Дело генерала Шайтанова: в СБУ нашли еще одного «крота» ФСБ, изъят целый арсенал (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Контрразведка СБУ задержала в Киеве фигуранта дела генерала Шайтанова, разоблачение которого стало главной сенсацией последних дней. Задержанный, который оказался сотрудником Центра спецопераций «А» СБУ, также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым, сообщил пресс-центр СБУ.

При обыске по месту жительства фигуранта силовики обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. В частности, были изъяты РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовка типа карабин и Mauser-Werks, самодельное ружье с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, 12 капсулей-детонаторов и более 9 тыс зарядов разного калибра.

Изъятые образцы вооружения и боеприпасов направлены на экспертизу.

Задержанному же объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 («Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса.

Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов был задержан 14 апреля. Генерал-майору объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: государственная измена (ч. 1 ст. 111) и террористический акт (ст. 258). Суд взял его под арест на 60 суток.

Подозревать видного силовика начали еще летом 2014 года после гибели нескольких сотрудников спецслужбы. Среди планировавшихся террористических актов, к которым может быть причастен генерал, было покушение на известного добровольца Адама Осмаева.

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