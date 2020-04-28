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«Карантин аннулирован»: бизнесмен резко отреагировал на расследование Бигуса о работе ресторана Тищенко
После того, как программа «Наші гроші» рассказала, как во время карантина ресторан, который связывают со «слугой народа» Николаем Тищенко, работает для VIP-клиентов, столичный ресторатор Дмитрий Федотенков заявил, что открывает летние площадки в ряде своих заведений с соблюдением норм безопасности.
Отметив, что ресторан «Велюр» работает благодаря «поддержке влиятельных друзей во власти», он назвал это «пиром во время чумы», когда «вся отрасль положена на лопатки».
«Считаю, что с сегодняшнего карантин в предложенном правительством варианте аннулирован. С завтрашнего дня я открываю летние террасы ряда заведений. Как человек уважающий закон, буду платить по 17 тысяч гривен штрафа», — пишет ресторатор на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Херсонщине фермеры вышли на акцию протеста, требуя открыть рынки и заявляя, что не могут продать сезонные овощи даже по самым низким ценам.
А президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что продовольственные рынки в Украине могут открыть 1 мая.
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Тищенко попытался оправдаться за работу своего ресторана во время карантина и получил новую порцию критики
«Карантин аннулирован»: бизнесмен резко отреагировал на расследование Бигуса о работе ресторана Тищенко
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