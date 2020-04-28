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Украина

«Карантин аннулирован»: бизнесмен резко отреагировал на расследование Бигуса о работе ресторана Тищенко

11:40 28 апреля 2020 274
Летняя площадка ресторана
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как программа «Наші гроші» рассказала, как во время карантина ресторан, который связывают со «слугой народа» Николаем Тищенко, работает для VIP-клиентов, столичный ресторатор Дмитрий Федотенков заявил, что открывает летние площадки в ряде своих заведений с соблюдением норм безопасности.

Отметив, что ресторан «Велюр» работает благодаря «поддержке влиятельных друзей во власти», он назвал это «пиром во время чумы», когда «вся отрасль положена на лопатки».

«Считаю, что с сегодняшнего карантин в предложенном правительством варианте аннулирован. С завтрашнего дня я открываю летние террасы ряда заведений. Как человек уважающий закон, буду платить по 17 тысяч гривен штрафа», — пишет ресторатор на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Херсонщине фермеры вышли на акцию протеста, требуя открыть рынки и заявляя, что не могут продать сезонные овощи даже по самым низким ценам.

А президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что продовольственные рынки в Украине могут открыть 1 мая.

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