Украина

После того, как программа «Наші гроші» рассказала, как во время карантина ресторан, который связывают со «слугой народа» Николаем Тищенко, работает для VIP-клиентов, столичный ресторатор Дмитрий Федотенков заявил, что открывает летние площадки в ряде своих заведений с соблюдением норм безопасности.

Отметив, что ресторан «Велюр» работает благодаря «поддержке влиятельных друзей во власти», он назвал это «пиром во время чумы», когда «вся отрасль положена на лопатки».

«Считаю, что с сегодняшнего карантин в предложенном правительством варианте аннулирован. С завтрашнего дня я открываю летние террасы ряда заведений. Как человек уважающий закон, буду платить по 17 тысяч гривен штрафа», — пишет ресторатор на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Херсонщине фермеры вышли на акцию протеста, требуя открыть рынки и заявляя, что не могут продать сезонные овощи даже по самым низким ценам.

А президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что продовольственные рынки в Украине могут открыть 1 мая.

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