Украина

В ВСУ не исключают, что весенний призыв снова перенесут

В Вооруженных силах допускают еще один перенос весеннего призыва, но он все равно пройдет в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Я думаю, что эта идея имеет смысл. Но переносить призыв полностью на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, потому за этот срок все так или иначе переконтактируют с этой инфекцией», — заявил главный эпидемиолог ВСУ Николай Олым.

Поэтому перенос призыва, если он состоится, то произойдет только на короткий срок.

Напоминаем, правительство перенесло весенний призыв 2020 года на срочную военную службу с апреля-мая на май-июль.

Как сообщалось ранее, в сети появился фейк о призыве резервистов бригад территориальной обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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