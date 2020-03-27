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«Резервистов отправят бороться с распространением коронавируса»: в ВСУ развенчали очередной фейк
Вместе с новостями о пандемии коронавируса в сети появилось много неправдивой информации об этой болезни и мерах борьбы с ней.
После фейка о разбрызгивании над населенными пунктами дезинфекторов против COVID-19, появилась «новость» о том, что военкоматы якобы начали оповещать резервистов бригад территориальной обороны о сборах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Все это люди должны будут работать на волонтерских началах, то есть бесплатно.
Как пишет «АрміяINFORM», ссылаясь на начальника Одесского областного терцентра комплектования и социальной поддержки полковник Евгения Борисова, сегодня в Одесской области действительно было контрольное оповещение резервистов. По его словам, в случае введения в стране чрезвычайного положения (сейчас введен режим чрезвычайной ситуации) резервисты будут привлекаться к охране и обороне важных объектов и коммуникаций. Никаких противоэпидемических мероприятий они осуществлять не будут.
Кроме того, все резервисты, если будут призваны, получат соответствующее денежное обеспечение. Они будут обеспечены питанием, обмундированием и средствами индивидуальной защиты.
Напомним, в связи с введенным в Украине карантином, президент Зеленский перенес весенний призыв граждан на срочную военную службу в 2020 году на май-июль.
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