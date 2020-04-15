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Весенний призыв в армию перенесли: названы новые сроки
В среду, 15 апреля, Кабмин принял решение, что весенний призыв 2020 года на срочную военную службу переносится с апреля-мая на май-июль. Об этом сообщает РБК-Украина.
На заседании правительства решено внести изменения в указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году».
Ранее прокуратура АР Крым сообщила, что призванные на службу в армию РФ крымчане считаются жертвами незаконных действий оккупанта.
Напоминаем, в ходе весенней призывной кампании-2020 в армию на срок до 18 месяцев также призовут офицеров запаса, не достигших 43 лет и не имеющих права на отсрочку.
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