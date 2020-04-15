27.09 / 27.45 29.28 / 29.93
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Весенний призыв в армию перенесли: названы новые сроки

15:18 15 апреля 2020 104
Призыв
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 15 апреля, Кабмин принял решение, что весенний призыв 2020 года на срочную военную службу переносится с апреля-мая на май-июль. Об этом сообщает РБК-Украина.

На заседании правительства решено внести изменения в указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году».

Ранее прокуратура АР Крым сообщила, что призванные на службу в армию РФ крымчане считаются жертвами незаконных действий оккупанта.

Напоминаем, в ходе весенней призывной кампании-2020 в армию на срок до 18 месяцев также призовут офицеров запаса, не достигших 43 лет и не имеющих права на отсрочку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ремонт у церкви в Днепре

В Днепре вырыли траншею перед церковью, нарушившей карантин (фото)

полиция

В Днепре мужчина умер в полицейской машине после жесткого задержания: ГБР завело дело

монастырь в Полтаве

В Полтаве ввели штрафы для тех, кто на Пасху придет в церкви

Сергей Соседов

Боль невыносимая: обидчик Софии Ротару и Аллы Пугачевой не может ходить и спать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер