Украина

Люди остались без документов: во Львове устроили протест против закрытия визового центра

Из-за карантина, который Кабмин продлил до 11 мая, во Львове не работает визовый центр, откуда местные жители, сдавшие документы еще в марте месяце, не могут забрать свои паспорта.

Как передает «Радио Свобода», во вторник, 28 апреля, под зданием визового центра люди устроили акцию протеста, требуя возвращения документов — учреждение прекратило работу еще 19 марта.

«Когда закрывался визовый центр, обещали, что нам пришлют документы, что этот вопрос решится. Ничего не открывают и не высылают. Теперь звоню и мне говорят, что надо ждать завершения карантина», — рассказала одна из участниц акции и добавила, что не может выехать в Польшу к будущему мужу.

Не имеет возможности отправится к супруге и другой львовянин, который подавал документы на рабочую визу, но не успел их забрать. «Магазины открыты, а здесь, если бы открыли и подходили по одному люди, ничего бы не было страшного. Моя жена в Польше на работе, а я могу потерять работу», — добавил он.

Тем временем журналистам в пресс-службе Львовского горсовета заявили, что городской штаб по противодействию COVID-19 пока не рассматривал вопрос о возобновлении работы визового центра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», киевские власти планируют с 12 мая ослабить карантинные меры, если к тому времени количество заболевших COVID-19 не будет расти.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter