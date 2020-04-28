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Люди остались без документов: во Львове устроили протест против закрытия визового центра
Из-за карантина, который Кабмин продлил до 11 мая, во Львове не работает визовый центр, откуда местные жители, сдавшие документы еще в марте месяце, не могут забрать свои паспорта.
Как передает «Радио Свобода», во вторник, 28 апреля, под зданием визового центра люди устроили акцию протеста, требуя возвращения документов — учреждение прекратило работу еще 19 марта.
«Когда закрывался визовый центр, обещали, что нам пришлют документы, что этот вопрос решится. Ничего не открывают и не высылают. Теперь звоню и мне говорят, что надо ждать завершения карантина», — рассказала одна из участниц акции и добавила, что не может выехать в Польшу к будущему мужу.
Не имеет возможности отправится к супруге и другой львовянин, который подавал документы на рабочую визу, но не успел их забрать. «Магазины открыты, а здесь, если бы открыли и подходили по одному люди, ничего бы не было страшного. Моя жена в Польше на работе, а я могу потерять работу», — добавил он.
Тем временем журналистам в пресс-службе Львовского горсовета заявили, что городской штаб по противодействию COVID-19 пока не рассматривал вопрос о возобновлении работы визового центра.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», киевские власти планируют с 12 мая ослабить карантинные меры, если к тому времени количество заболевших COVID-19 не будет расти.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!