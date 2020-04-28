27.00 / 27.31 28.99 / 29.53
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве на Днепре нашли лодку с застреленным мужчиной

14:23 28 апреля 2020 319
Днепр
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

Карантинные запреты все чаще приводят к нервным срывам у людей. Так, недавно в Киеве мужчина из окна своей квартиры стрелял по прохожим из пистолета. А утром 28 апреля в Оболонском районе столицы обнаружили труп мужчины лет пятидесяти, плывший в резиновой лодке по Днепру.

Первым о страшной находке сообщил сайт Цензор.НЕТ. По его информации, нашли мужчину в полдесятого утра. Погиб он от выстрела в голову.

По информации источника «ФАКТОВ», обнаружили дрейфовавшую лодку сотрудники полиции речпорта. Когда ее отбуксировали к берегу и тело осмотрела следственно-оперативная группа, была найдена предсмертная записка, поэтому правоохранители основной версией считают самоубийство. Нашли ли в лодке оружие, из которого застрелился мужчина, пока не сообщается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернополе мужчина, вернувшийся из Польши, покончил с собой в обсервации.

Читайте также: Тревожная тенденция: киевляне стали чаще задумываться о самоубийстве из-за безработицы

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Днепр

В Киеве на Днепре нашли лодку с застреленным мужчиной

Михеил Саакашвили

Уже готовили кабинет: в сети сообщили об отзыве представления на назначение Саакашвили вице-премьером

харьков

В Харькове разгорается скандал вокруг полицейских, которые скрыли убийство мужчины

АЗС

Бензин продолжает дешеветь: что может остановить снижение цен

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер