Происшествия

В Киеве на Днепре нашли лодку с застреленным мужчиной

Карантинные запреты все чаще приводят к нервным срывам у людей. Так, недавно в Киеве мужчина из окна своей квартиры стрелял по прохожим из пистолета. А утром 28 апреля в Оболонском районе столицы обнаружили труп мужчины лет пятидесяти, плывший в резиновой лодке по Днепру.

Первым о страшной находке сообщил сайт Цензор.НЕТ. По его информации, нашли мужчину в полдесятого утра. Погиб он от выстрела в голову.

По информации источника «ФАКТОВ», обнаружили дрейфовавшую лодку сотрудники полиции речпорта. Когда ее отбуксировали к берегу и тело осмотрела следственно-оперативная группа, была найдена предсмертная записка, поэтому правоохранители основной версией считают самоубийство. Нашли ли в лодке оружие, из которого застрелился мужчина, пока не сообщается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернополе мужчина, вернувшийся из Польши, покончил с собой в обсервации.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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