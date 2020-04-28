Винница возобновляет работу рынков с 30 апреля

Украина

С четверга, 30 апреля, в Виннице откроют восемь продуктовых рынков. Ранее президент Зеленский заявил об открытии рынков с 1 мая.

Vinbazar сообщает, что решение по открытию рынков приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Перед этим рынки проверят на соблюдение профилактических мероприятий. Торговля продовольственными товарами будет проходить в будние дни до 14 часов, а в выходные и праздничные дни — до 16 часов.

«Перед возобновлением работы работники Госпродпотребслужбы в Винницкой области проведут обследование агропродовольственных рынков различных форм собственности на предмет соблюдения требований по профилактическим мерам противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 и устранения выявленных ранее нарушений. По каждому рынку должны составить соответствующие акты и выдать соответствующий приказ», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Черновцах исполком разрешил рынкам торговлю во время карантина.

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