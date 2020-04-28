Общество и люди

Застрявший в Объединенных Арабских Эмиратах украинец пытается попасть домой, чтобы похоронить родную дочь. О трагедии в семье и о том, как сейчас не может попасть Украину, Рустам Гаджиев сообщил в Facebook.

«Если вы думаете, что мертвый ребенок — это самое страшное, это не так. Страшно, что ты не можешь к нему приехать. Не можешь утешить убитую горем жену…», — написал Рустам в соцсети.

Рустам сообщил, что два рейса из ОАЭ в Украину, на которые он ранее взял билеты, отменили и теперь единственный вариант — добираться домой через другие страны. Например, можно добраться до Минска и пересечь белорусско-украинскую границу через автомобильные пункты пропуска. Но добраться до Беларуси оказалось еще одной проблемой.

Рустам Гаджиев рассказал «ФАКТАМ» подробности. Его дочери Еве было всего два годика.

Дочка Рустама Гаджиева - Ева

— Дочка умерла внезапно, — рассказал «ФАКТАМ» Рустам. — Острая кишечная инфекция… Ее не стало 21 апреля. С тех пор прошла неделя, и все это время я пытаюсь найти варианты, чтобы добраться домой. В Эмиратах я уже два года, я здесь работаю. В апреле должен был лететь домой в отпуск, но из-за карантина все отменилось. Как только узнал о смерти дочки, сразу обратился в консульство. Мне тогда сообщили, что из ОАЭ в Украину планируются два рейса: 25 и 28 апреля. Я сначала взял билет на 25-ое. Но авиаперевозчик FlyDubai за шесть часов до вылета отменил рейс. Тогда я взял билет на 28 апреля, который должен был выполнить перевозчик Air Arabia. Но и этот рейс накануне вылета неожиданно отменили. Причин никто не объяснял. Насколько мне известно, здесь застряло довольно много украинцев, которые купили билеты и ожидали этих рейсов.

— Вам вернули деньги за билеты?

— Air Arabia обещают вернуть в ближайшее время, а FlyDubai предложили зачислить их на ваучер, который будет доступен в течение года. Но мне, честно говоря, сейчас все это не важно. Я готов был лететь даже грузовым самолетом, лишь бы добраться домой. Следующий рейс в Украину из ОАЭ запланировал на 3 мая авиакомпанией МАУ. Но где гарантия, что и этот рейс по каким-то причинам не отменят? Поэтому я решил добираться через другие страны.

Пост Рустама вызвал в сети большой резонанс. После того, как стало известно, что в Украину можно попасть через Беларусь, десятки людей предложили Рустаму помощь. Некоторые даже предлагали подвезти.

— Отозвались даже незнакомые люди. Я благодарен всем за поддержку, — говорит Рустам. — Со мной связался министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, рассказал о возможных вариантах. Их несколько. Оптимальный — это завтра, 29 апреля, лететь из ОАЭ в Амстердам или во Франкфурт. Оттуда лететь в Минск, а из Минска на автомобиле добираться в Украину. Если бы все это получилось, 30 апреля я бы уже был дома.

Рустам попробовал самостоятельно купить билет на рейс до Амстердама, но не получилось.

— Я бронировал билет, но оплата не проходила. Оказалось, из-за того, что это спецрейсы для граждан ЕС, — говорит Рустам. — А так как у меня украинский паспорт, я не могу купить билет. И Дмитрий Кулеба, и представители посольства пообещали сделать все возможное, чтобы решить эту проблему.

Чуть позже Рустам сообщил, что билет на рейс до Амстердама куплен. Теперь главное — чтобы рейс состоялся, и чтобы из Амстердама мужчина попасть в Беларусь, а оттуда — в Украину.

— Я очень надеюсь, что скоро попаду домой, — говорит Рустам. — Еву уже неделю не могут похоронить… Я должен быть рядом с женой.

Тем временем стало известно, что в ОАЭ застрял еще один украинец — главный редактор «Playboy Украина» Влад Иваненко. Иваненко сообщил в соцсети, что уже месяц не может улететь из Дубая. За это время он покупал билеты на четыре спецрейса, но все они отменились. В комментарии под постом Влада министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что следующий рейс из Дубая в Киев запланировал на 3 мая.

Кроме того, недавно «ФАКТЫ» сообщали об украинцах, застрявших в Ираке. Они надеялись прилететь в Украину 17 апреля — в этот день Ирак должен был отправить в Киев самолет, чтобы забрать из Украины своих граждан. В Киев самолет должен был лететь пустым, и украинцы надеялись попасть на борт. Но не получилось — позже стало известно, что рейс и вовсе не состоялся. Также ранее сообщалось, что вернувшиеся спецрейсом из Объединенных Арабских Эмиратов украинцы, которых подвергли процедуре двухнедельной обсервации и разместили в гостинице, пожаловались на холод в комнатах, отсутствие возможности их покидать и на качество платного питания.

Фото со страницы Рустама Гаджиева в соцсети

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