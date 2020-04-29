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"Новое" слово в медицине: в США коронавирус начали лечить известным препаратом от изжоги

4:30 29 апреля 2020 180
Фамотидин
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Стремясь остановить бушующую в США и во всем мире пандемию коронавируса, американские медики не сбрасывают со счетов ни одного из потенциально полезного для этого препарата.

К примеру, в последние недели все чаще приходят сообщения о проведении клинических испытаний с участием людей, принимающих для лечения коронавирусной инфекции препарат с веществом фамотидин, обычно назначаемые при изжоге и лечение болей в желудке.

Данный эксперимент проводится в Нью-Йорке, пикет ABC News.

Интерес к лекарству со стороны американских медиков возник после того, как было замечено, что в Китае некоторые люди с коронавирусом, принимавшие его, почувствовали значительное улучшение в своем состоянии, отличаясь этим от пациентов, которые его не принимали.

В рамках испытаний препаратами от изжоги начали лечить 187 человек, заразившихся коронавирусом.

«Пока мы не уверенны в успехе. Но в истории медицины есть много примеров, когда лекарство, предназначенное для одной цели, неожиданное оказывало влияние на другое заболевание», — прокомментировал событие доктор Кевин Трейси из Института медицинских исследований имени Файнштейна.

В то же время ученый призвал других пациентов не экспериментировать, используя лекарство от изжоги, над собой — говорить о позитивном действии средства пока рано. И когда будут получены обнадеживающие результаты, фамотидин будут рекомендовать в национальном масштабе.

Издание напоминает, что препараты на основе фамотидина известны тем, что эффективно устраняют изжогу, боли в желудке. Также их применяют для профилактики воспалительных заболеваний органа ЖКТ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что для того, чтобы избежать заболевания коронавирусом, который может иметь ряд осложнений для организма, человеку достаточно регулярно пополнять запасы витамина D, который является самым нужным для поддержания здоровья и работы иммунной системы.

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"Новое" слово в медицине: в США коронавирус начали лечить известным препаратом от изжоги

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