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Переболевший недавно коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова стал отцом. Его невеста Кэрри Саймондс, о беременности которой стало известно в конце февраля, утром 29 апреля родила здорового мальчика в одной из больниц Лондоне. Как заявил пресс-секретарь главы правительства. Мать и дитя чувствуют себя хорошо.

Для 32-летней Кэрри это первенец. У 55-летнего Джонсона есть еще по меньше пятеро детей. Четверо из них (двух сыновей и две дочери) родились в браке с Мариной Уилер. Еще одну дочь родила d 2009 ujle ему арт-консультант Хелен Макинтайр, с которой у женатого Бориса был роман на стороне.

Джонсон и Саймондс — первая в истории Британии неженатая пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-Стрит, 10. Ожидается, что в ближайшее время они сыграют свадьбу.

Ранее Джонсон говорил, что собирается взять декретный отпуск на две недели. Однако еще не вполне ясно воспользуется ли он теперь этим правом, учитывая сложное положение в стране в связи с пандемией.

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