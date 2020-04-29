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Мир

В Турции сделали новое заявление о судьбе all inclusive

12:57 29 апреля 2020 160
Шведский стол
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Отельеры Турции опровергли сообщения о том, что для туристов в гостиницах отменят «шведские столы» и обслуживание по системе all inclusive.

Как пишет «Медуза», глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что это невозможно, поскольку еще в прошлом году были заключены контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг.

По его словам, массмедиа неправильно интерпретировали слова министра туризма Турции Мехмета Эрсоя, который говорил не об отмене, а об усилении санитарных мер, увеличении социальной дистанции и изменении привычных способов оказания услуг.

«Система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала отеля, но это вовсе не означает ее отмену», — заявил Чорабатыр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Австрия, Дания и Чехия первыми решили несколько смягчить ограничительные меры, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса. в частности, с 24 апреля гражданам и постоянно проживающим в Чехии иностранцам разрешено свободно пересекать границы страны.

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