Мир

Об all inclusive придется забыть: в Турции рассказали о новшествах для иностранных туристов

Власти Турции планируют в конце мая начать туристический сезон, если ситуация с пандемией коронавируса, который по данным на 27 апреля подтвердили у более трех миллионов людей в мире, не усугубиться.

Как сообщает турецкое издание Hürriyet, сезон начнут с «контролируемых внутренних рейсов».

Из новшеств, которые ожидают туристов — отсутствие популярных шведских столов по системе «все включено». Таким образом местные власти хотят стимулировать туристов останавливаться не только в крупных отелях, но и небольших гостиницах, а также ходить по магазинам.

Не исключено, что на пляжах уменьшат количество лежаков, чтобы выдерживать безопасную дистанцию между отдыхающими.

Также в планах регулярная стерилизация туристического транспорта, проверка персонала, а также оборудование аэропортов, отелей, ресторанов, музеев и архитектурных памяток в соответствии с требованием «социального дистанцирования».

Сообщат туристам и о медучреждениях, включая отделения интенсивной терапии, оборудованные аппаратами для вентиляции легких, обозначив их на картах возле курортов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пролив Босфор вернулись дельфины, которых все чаще видят жители Стамбула. Экологи утверждают, что появление дельфинов говорит об улучшении экосистемы.

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