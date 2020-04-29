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Украина

В Киево-Печерской лавре зафиксировали новые случаи COVID-19

13:13 29 апреля 2020 161
В Киево-Печерской лавре зафиксировали новые случаи COVID-19
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киево-Печерской Лавре 28 апреля подтвердили два новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом на ежедневном брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«Из случаев заболевания, подтвержденных за прошлые сутки, два — в Киево-Печерской Лавре», — сказал он.

Напомним, 26 апреля стало известно об инфицирования 20 семинаристов Лавры.

В настоящее время в Украине осталась одна община Московского патриархата, которую не закрыли на карантин — Свято-Успенская Святогорская лавра. Там продолжаются богослужения и игнорирование карантинными ограничениями.

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