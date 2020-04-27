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Украина

Святогорская лавра продолжает работать — там и дальше не соблюдают карантин

14:50 27 апреля 2020 299
лавра
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В единственной не закрытой на карантин Свято-Успенской Святогорской лавре, которая находится в ведении Московского патриархата, продолжаются богослужения и игнорирование карантинными ограничениями.

Священники и прихожане пренебрегают мерами безопасности, соблюдение которых требуется, чтобы избежать инфицирования коронавирусом.

В сюжете ТСН говорится, что службы в лавре проводят без масок. Продолжается целование икон и приложения к кресту.

«Казаки», которые охраняют лавру, сами стоят без средств защиты и посоветовали журналистке снять «ненужную» маску.

Во время службы в помещении заметили около двух сотен человек, которые стояли плотно друг к другу, не соблюдая необходимой дистанции.

Отметим, в лавре живет 400 монахов и 200 переселенцев. Местная власть в скоплении людей в храме не видит проблемы.

Напомним, из-за столпотворения в Святогорской лавре на Пасху полиция завела уголовное дело.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ситуации с заражением коронавирусом в Киево-Печерской и Почаевской лаврах, которые закрыли на карантин.

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