В Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели несколько десятков семинаристов

Украина

В Киеве за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 32-х заболевших, 20 из которых — семинаристы из Киево-Печерской Лавры, в которой ранее опровергли информацию о заболевании COVID-19 всех священников.

Так, по данным на понедельник, 27 апреля, за сутки заболевание подтвердили у 11 женщин в возрасте 25−68 лет и у 21 мужчины в возрасте от 18 до 71 года, 20 из которых — семинаристы.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, среди заболевших двое медиков. Также за минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро 27 апреля, в Украине подтверждены 9009 случаев COVID-19. Зафиксированы 220 случаев с летальным исходом и 864 случая выздоровления пациентов.

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