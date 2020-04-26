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"Неправильно поняли": в УПЦ исправили данные о зараженных монахах Киево-Печерской лавры

22:31 26 апреля 2020 315
лавра
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Информацию о том, что в Киево-Печерской лавре заболели коронавирусом все священники, неправильно поняли журналисты российского издания «РБК». Об этом заявил представитель УПЦ Московского патриархата митрополит Климент.

«РБК» неправильно меня процитировало, некорректно. Я сказал, что практически все, кто заболели, выздоровели. Все монахи, которые есть в Лавре, проходили мониторинг на наличие вируса (Covid-19 — ред.), самих монахов более 200… Но Минздрав дал информацию, что более 100 человек имеют инфекцию, но эти данные были, кажется, 2−3 недели назад. А на сегодняшний день практически все уже выздоровели, поэтому говорить, что там сегодня 100 больных — это некорректно. В больницах осталось 3−4 человека", — цитирует «Украинская правда» слова священника.

Издание также сообщает, что никаких собственных данных о количестве больных в лавре ее представитель не имеет, он сказал, что оперирует данными Минздрава.

«ФАКТЫ» ранее сообщали о заражении COVID-19 преподавателей и студентов Киевской духовной академии и семинарии, а также о закрытии в связи с коронавирусом Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря, который относится к Киево-Печерской лавре.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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